Премьер Британии об ударе РФ по Кабмину: Путин считает, что может действовать безнаказанно

Премьер Великобритании Кир Стармер считает, что ночная атака РФ по украинским городам свидетельствует о несерьезном отношении главы Кремля Владимира Путина к миру.

Об этом говорится в заявлении Стармера, опубликованном на сайте правительства Великобритании, сообщает "Европейская правда".

Британский премьер заявил, что возмущен последним жестоким ночным нападением РФ на Киев и другие города Украины, в результате которого погибли гражданские лица и была повреждена инфраструктура.

"Впервые было повреждено сердце гражданского правительства Украины. Эти трусливые удары свидетельствуют о том, что Путин считает, что может действовать безнаказанно. Он не серьезно относится к миру", – заявил Кир Стармер.

Сейчас, добавил он, как никогда ранее следует твердо поддерживать Украину и ее суверенитет.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что атака России на здание правительства в Киеве демонстрирует тщетность промедлений и попыток умиротворения Кремля.

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони заявила, что Россия больше заинтересована в усилении жестокости атак против Украины, чем в переговорах о прекращении войны.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко ранее опубликовала видео с поврежденного российским обстрелом здания Кабмина и обратилась к партнерам Украины с призывом остановить РФ.