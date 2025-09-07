Прем’єрка Італії: Росія більше зацікавлена в посиленні атак, ніж у переговорах

Голова італійського уряду Джорджа Мелоні заявила після чергової нічної масованої атаки РФ, що Росія демонструє відсутність готовності до пошуку шляхів завершення війни проти України.

Про це йдеться у заяві Мелоні, оприлюдненій урядом Італії, пише "Європейська правда".

"Росія, здається, більше зацікавлена в посиленні жорстокості своїх атак проти України, ніж у переговорах про припинення воєнних дій", – йдеться у заяві італійської прем’єрки після того, як у ніч на 7 вересня Росія використала рекордну кількість ракет і дронів для масованої атаки на українські міста.

Мелоні додала, що Італія, разом із західними партнерами, продовжуватиме підтримувати український народ і робити все від неї залежне, щоб справедливий і тривалий мир взяв гору над агресією.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що атака Росії на будівлю уряду у Києві демонструє марність зволікань і спроб умиротворення Кремля.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко раніше опублікувала відео з пошкодженої російським обстрілом будівлі Кабміну та звернулась до партнерів України з закликом зупинити РФ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у розмові з французьким колегою Емманюелем Макроном у неділю скоординував подальші кроки для відповіді РФ на нічний обстріл України.