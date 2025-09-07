Глава Євроради розповів, що треба робити після нічної масованої атаки РФ на України

Глава Євроради Антоніу Кошта після рекордної за кількістю дронів та ракет атаки РФ на Україну у ніч на 7 вересня заявив про необхідність для партнерів "дотримуватися обраного курсу".

Про це Кошта написав у соцмережі Х в неділю, повідомляє Європейська правда".

"Говорити про мир, одночасно посилюючи бомбардування та націлюючись на урядові будівлі та житлові будинки – ось що таке "мир" за версією Путіна", – написав Кошта.

Росія, за його словами, розпочала цю війну, і Росія вирішила її продовжувати.

"Ми маємо дотримуватися обраного курсу: зміцнювати оборону України та посилювати тиск на Росію шляхом додаткових санкцій у тісній координації з нашими союзниками та партнерами", – зазначив Кошта.

Він додав, що "сила та стійкість українського народу продовжують надихати нас усіх".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після масованого удару РФ заявила, що "Кремль знущається з дипломатії".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що атака Росії на будівлю уряду у Києві демонструє марність зволікань і спроб умиротворення Кремля.

А глава МЗС Чехії Ян Ліпавський назвав господаря Кремля Владіміра Путіна "боягузом, який нападає на жінок і дітей".