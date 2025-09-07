Глава Евросовета рассказал, что нужно делать после ночной массированной атаки РФ на Украину

Глава Евросовета Антониу Кошта после рекордной по количеству дронов и ракет атаки РФ на Украину в ночь на 7 сентября заявил о необходимости для партнеров "придерживаться выбранного курса".

Об этом Кошта написал в соцсети Х в воскресенье, сообщает Европейская правда".

"Говорить о мире, одновременно усиливая бомбардировки и нацеливаясь на правительственные здания и жилые дома – вот что такое „мир" по версии Путина", – написал Кошта.

Россия, по его словам, начала эту войну, и Россия решила ее продолжать.

"Мы должны придерживаться выбранного курса: укреплять оборону Украины и усиливать давление на Россию путем дополнительных санкций в тесной координации с нашими союзниками и партнерами", – отметил Кошта.

Он добавил, что "сила и стойкость украинского народа продолжают вдохновлять нас всех".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после массированного удара РФ заявила, что "Кремль издевается над дипломатией".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что атака России на здание правительства в Киеве демонстрирует тщетность промедлений и попыток умиротворения Кремля.

А глава МИД Чехии Ян Липавский назвал хозяина Кремля Владимира Путина "трусом, который нападает на женщин и детей".