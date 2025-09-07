МЗС Австрії: терор Росії проти України досяг нового рівня

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер вважає націлення РФ на будівлю уряду у Києві переходом Росії до нового рівня терору.

Про це вона написала у соцмережі Х у неділю, повідомляє "Європейська правда".

"Вчора вночі терор Росії проти України досяг нового рівня: вперше було завдано удару по будівлі уряду в Києві, що супроводжувалося масовими атаками на цивільну інфраструктуру по всій країні", – заявила глава МЗС Австрії.

Європа, наголосила міністерка, повинна рішуче реагувати, продовжувати посилювати підтримку України, збільшувати тиск на Росію і невпинно працювати над досягненням справедливого і тривалого миру.

Глава Євроради Антоніу Кошта після рекордної за кількістю дронів та ракет атаки РФ на Україну у ніч на 7 вересня заявив про необхідність для партнерів "дотримуватися обраного курсу".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після масованого удару РФ заявила, що "Кремль знущається з дипломатії".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що атака Росії на будівлю уряду у Києві демонструє марність зволікань і спроб умиротворення Кремля.