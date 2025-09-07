МИД Австрии: террор России против Украины достиг нового уровня

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер считает нацеливание РФ на здание правительства в Киеве переходом России на новый уровень террора.

Об этом она написала в соцсети Х в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"Вчера ночью террор России против Украины достиг нового уровня: впервые был нанесен удар по зданию правительства в Киеве, что сопровождалось массовыми атаками на гражданскую инфраструктуру по всей стране", – заявила глава МИД Австрии.

Европа, подчеркнула министр, должна решительно реагировать, продолжать усиливать поддержку Украины, увеличивать давление на Россию и неустанно работать над достижением справедливого и длительного мира.

Глава Евросовета Антониу Кошта после рекордной по количеству дронов и ракет атаки РФ на Украину в ночь на 7 сентября заявил о необходимости для партнеров "придерживаться выбранного курса".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после массированного удара РФ заявила, что "Кремль издевается над дипломатией".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что атака России на здание правительства в Киеве демонстрирует тщетность промедлений и попыток умиротворения Кремля.