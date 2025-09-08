Заместитель председателя правящей словацкой партии Smer и депутат парламента Тибор Гашпар сравнил Украину с ХАМАС и заявил, что Россию спровоцировали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо при случае постоянно повторяет, что вторжение России в Украину – это нарушение международного права. Однако он указывает, что Россия имела свои причины для нападения.

Эту точку зрения Роберта Фицо подтвердил и Тибор Гашпар. Он сделал это во время дискуссионной программы на телеканале "Маркиза", где встретился с председателем оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечкой.

"Роберт Фицо неоднократно высказывался именно о том, как он воспринимает шаг Российской Федерации. Он считает начало войны в Украине нарушением международного права, но, в отличие от господина Шимечки, который в предыдущем выступлении говорил, что это неоправданная агрессия, я считаю совсем наоборот. Это спровоцированная агрессия", – сказал Гашпар.

"Роберт Фицо также утверждает, и я не имею в виду только сейчас, два дня назад, но он утверждает это уже давно, что это спровоцированный конфликт", – добавил Гашпар.

Позже депутат сравнил Украину с ХАМАС и его нападением на Израиль 7 октября 2023 года.

"Это такой же спровоцированный конфликт, как когда террористы из Палестины напали на Израиль. Война развивалась абсолютно таким же образом", – отметил Гашпар. Во время нападения ХАМАС погибло 1200 израильтян.

"Вы же не серьезно", – перебил его Шимечка.

"ХАМАС убил тысячу человек. Вы хотите сказать, что украинцы вторглись в Россию и убили тысячу гражданских лиц?" – спросил его оппозиционный депутат.

Шимечка напомнил Гашпару, что Фицо, как лидер оппозиции, проголосовал за резолюцию словацкого парламента в 2022 году, в которой говорилось о неспровоцированной агрессии в связи с российским вторжением в Украину.

После возвращения словацкой парламентской делегации из Москвы ранее в этом году Тибор Гашпар допустил возможность выхода Словакии из Европейского Союза, хотя и назвал этот шаг крайней мерой.

В ответ на эти слова в январе в ряде словацких городов прошли акции протеста под лозунгом "Словакия – это Европа". В связи с этими событиями премьер-министр Фицо заявил, что демонстрации были организованы на основе лжи, и что правительство не готовит выход Словакии из ЕС.

Тибор Гашпар также дал интервью российскому агентству ТАСС, в котором говорил о том, что Украина уже получила достаточно помощи, и жаловался на Владимира Зеленского.