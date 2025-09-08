Трамп анонсував візит європейських лідерів для обговорення російсько-української війни
Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що окремі європейські лідери відвідають Сполучені Штати в понеділок або вівторок, щоб обговорити шляхи вирішення російсько-української війни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Виступаючи перед журналістами після повернення з Відкритого чемпіонату США з гольфу в Нью-Йорку, Трамп також сказав, що незабаром поговорить з правителем Росії Владіміром Путіним.
"Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок в індивідуальному порядку", – сказав Трамп. Було незрозуміло, кого саме мав на увазі Трамп, і Білий дім не відповів відразу на запит про додаткові подробиці.
Трамп додав, що він "не задоволений" станом російсько-української війни, після того, як журналісти запитали про масовану російську повітряну атаку в ніч проти неділі, яка призвела до підпалу будівлі Кабміну. Але він знову висловив упевненість, що війна скоро буде врегульована.
"Ситуація між Росією та Україною, ми збираємося її вирішити", – сказав Трамп.
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що ударом по будівлі уряду у Києві Росія не сигналізує, що має намір завершити війну дипломатичним шляхом.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у розмові з французьким колегою Емманюелем Макроном у неділю скоординував подальші кроки для відповіді РФ на нічний обстріл України.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що атака Росії на будівлю уряду у Києві демонструє марність зволікань і спроб умиротворення Кремля.