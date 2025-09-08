Трамп анонсировал визит европейских лидеров для обсуждения российско-украинской войны

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что отдельные европейские лидеры посетят Соединенные Штаты в понедельник или вторник, чтобы обсудить пути решения российско-украинской войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами после возвращения с Открытого чемпионата США по гольфу в Нью-Йорке, Трамп также сказал, что вскоре поговорит с правителем России Владимиром Путиным.

"Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник в индивидуальном порядке", – сказал Трамп. Было непонятно, кого именно имел в виду Трамп, и Белый дом не ответил сразу на запрос о дополнительных подробностях.

Трамп добавил, что он "не доволен" состоянием российско-украинской войны, после того, как журналисты спросили о массированной российской воздушной атаке в ночь на воскресенье, которая привела к поджогу здания Кабмина. Но он снова выразил уверенность, что война скоро будет урегулирована.

"Ситуация между Россией и Украиной, мы собираемся ее решить", – сказал Трамп.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что ударом по зданию правительства в Киеве Россия не сигнализирует, что намерена завершить войну дипломатическим путем.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в воскресенье скоординировал дальнейшие шаги для ответа РФ на ночной обстрел Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что атака России на здание правительства в Киеве демонстрирует тщетность прово лочек и попыток умиротворения Кремля.