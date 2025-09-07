Зеленський обговорив з Макроном відповідь РФ на нічний обстріл України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у розмові з французьким колегою Емманюелем Макроном у неділю скоординував подальші кроки для відповіді РФ на нічний обстріл України.

Про це глава держави розповів у Telegram, пише "Європейська правда".

Президент відзначив, що обговорив з Макроном жорсткий нічний російський обстріл, у результаті якого загинули четверо людей, понад 44 зазнали поранень.

"Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні. Ми скоординували наші дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді", – повідомив Зеленський.

Він додав, що разом із Францією йде підготовка нових заходів для зміцнення української оборони.

Макрон у неділю висловив співчуття Україні через масовану атаку РФ.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова після масованого удару РФ по Україні в ніч на 7 вересня закликала зупинити російський терор.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що атака РФ на українські міста з використанням рекордної кількості дронів вимагає рішучої реакції з боку партнерів Києва.