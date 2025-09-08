Британия реализует оборонную стратегию на 250 млн фунтов для создания новых рабочих мест

Правительство Великобритании в понедельник представит новую Стратегию оборонной промышленности (Defence Industrial Strategy, DIS), которая подкреплена финансированием в размере 250 млн фунтов стерлингов, чтобы поддержать региональный экономический рост и усилить инновации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует BBC.

Министр обороны Великобритании Джон Хили представит стратегию во время визита на оборонное предприятие в Бристоле 8 сентября.

Правительство заявляет, что эта стратегия откроет для рабочих семей по всей стране новые возможности, в частности высококвалифицированные инженерные должности или программы стажировок для молодежи.

Ожидается, что к 2035 году может быть создано до 50 тысяч новых рабочих мест в оборонной сфере.

В центре стратегии – пять новых соглашений о развитии обороны, направленных на раскрытие потенциала местных экономик в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии.

Фонд в 250 млн фунтов стерлингов будет использован для сотрудничества между местными властями, бизнесом, научными учреждениями и оборонным сектором с целью поддержки создания рабочих мест, развития навыков и инноваций.

"Эти соглашения предлагают новое партнерство с оборонным сектором Великобритании, чтобы развивать промышленный и инновационный потенциал, которым уже обладают регионы. Вместе мы стремимся повысить уровень оборонных навыков, поддержать малый и средний бизнес и создавать рабочие места", – комментирует Хили.

DIS также имеет целью реагировать на новые глобальные угрозы, в частности войну в Украине, подчеркивая потребность в быстрых инновациях и промышленных мощностях для обеспечения национальной безопасности.

Напомним, Хили 3 сентября посетил Украину с визитом.

В рамках поездки он побывал на месте российского удара, в результате которого было повреждено здание Британского совета.