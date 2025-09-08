Польская прокуратура: возле границы с Беларусью упал дрон, на нем есть надписи кириллицей

Польская прокуратура 8 сентября сообщила, что неопознанный летающий объект, обломки которого обнаружили у границы с Беларусью, был дроном без взрывчатой части.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

"Беспилотник упал в 300 м от пограничного перехода, он, вероятно, был невооружен и на нем были надписи кириллицей", – сообщила в понедельник прокуратура.

Жандармерия обеспечивает охрану места происшествия.

Как мы сообщали в понедельник утром, Пограничная служба обнаружила остатки неопознанного летающего объекта в районе пограничного перехода в Тересполе. Об инциденте были проинформированы соответствующие службы и Окружная прокуратура в Белой Подляской.

Стоит отметить, что в субботу в селе Майдан-Селец Люблинского воеводства также разбился неопознанный объект. Вероятно, это был беспилотник с контрабандой, сообщает RMF FM.

Также напомним, что утром 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

Польские власти считают, что воздушное пространство страны с "очень высокой" вероятностью нарушил российский дрон "Гербера" с китайским двигателем.