У Британії розкритикували "беззубу" заборону на ввезення м’яса й сиру з ЄС 

Група впливових британських депутатів розкритикувала заборону на ввезення індивідуальними мандрівниками м’яса та сиру з ЄС, називаючи її "беззубою".

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Politico.

У квітні уряд Британії заборонив мандрівникам із країн ЄС ввозити до Великої Британії м’ясні та молочні продукти після спалаху ящуру на континенті.

Однак заборону не було повністю реалізовано: експерти попереджають, що британським органам охорони здоров’я бракує коштів для забезпечення виконання правил.

У різкій доповіді, опублікованій у понеділок, парламентський Комітет з питань довкілля, продовольства та сільських справ попередив, що "тривожні обсяги" м’яса та молочних продуктів і далі незаконно ввозяться для особистого споживання та продажу.

Комітет привітав заборону уряду на ввезення м’яса та молочної продукції з ЄС мандрівниками, але описав її як "беззубу", оскільки заборонені товари й надалі потрапляють до Великої Британії через аеропорти, морські порти та Євротунель.

"Не буде перебільшенням сказати, що Британія рухається до своєї найбільшої продовольчої кризи з часів скандалу з кінським м’ясом", – заявив голова комітету Алістер Кармайкл.

Він закликав уряд "взяти кризу під контроль", створивши національну робочу групу, розширивши мережі розслідування харчових злочинів, запровадивши "реальні засоби стримування" та надавши портовим службам охорони здоров’я й місцевим органам влади ресурси й повноваження, необхідні для роботи.

Під час дев’ятимісячного розслідування комітет експерти описали жахливу ситуацію на кордоні: м’ясо часто прибуває в антисанітарних умовах – у пластикових пакетах, валізах і картонних коробках, нерідко в багажниках фургонів.

Лише у порту Дувр, за словами портових служб охорони здоров’я, між січнем і кінцем квітня було вилучено 70 тонн незаконно ввезеного м’яса з автомобілів, порівняно з 24 тоннами за той самий період 2024 року.

Ящур – високоінфекційна хвороба, яка в першу чергу вражає парнокопитних тварин, таких як велика рогата худоба, кози, свині та вівці, поширилася в Німеччині, Угорщині та Словаччині в період з січня по квітень цього року, але зрештою була локалізована.