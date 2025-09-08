В Британии раскритиковали "беззубый" запрет на ввоз мяса и сыра из ЕС

Группа влиятельных британских депутатов раскритиковала запрет на ввоз индивидуальными путешественниками мяса и сыра из ЕС, называя его "беззубым".

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Politico.

В апреле правительство Великобритании запретило путешественникам из стран ЕС ввозить в Великобританию мясные и молочные продукты после вспышки ящура на континенте.

Однако запрет не был полностью реализован: эксперты предупреждают, что британским органам здравоохранения не хватает средств для обеспечения выполнения правил.

В резком докладе, опубликованном в понедельник, парламентский Комитет по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельских дел предупредил, что "тревожные объемы" мяса и молочных продуктов и дальше незаконно ввозятся для личного потребления и продажи.

Комитет приветствовал запрет правительства на ввоз мяса и молочной продукции из ЕС путешественниками, но описал его как "беззубый", поскольку запрещенные товары и в дальнейшем попадают в Великобританию через аэропорты, морские порты и Евротоннель.

"Не будет преувеличением сказать, что Британия движется к своему крупнейшему продовольственному кризису со времен скандала с кониной", – заявил председатель комитета Алистер Кармайкл.

Он призвал правительство "взять кризис под контроль", создав национальную рабочую группу, расширив сети расследования пищевых преступлений, введя "реальные средства сдерживания" и предоставив портовым службам здравоохранения и местным органам власти ресурсы и полномочия, необходимые для работы.

Во время девятимесячного расследования комитет эксперты описали ужасную ситуацию на границе: мясо часто прибывает в антисанитарных условиях – в пластиковых пакетах, чемоданах и картонных коробках, нередко в багажниках фургонов.

Только в порту Дувр, по словам портовых служб здравоохранения, между январем и концом апреля было изъято 70 тонн незаконно ввезенного мяса из автомобилей, по сравнению с 24 тоннами за тот же период 2024 года.

Ящур – высокоинфекционная болезнь, которая в первую очередь поражает парнокопытных животных, таких как крупный рогатый скот, козы, свиньи и овцы, распространилась в Германии, Венгрии и Словакии в период с января по апрель этого года, но в конце концов была локализована.