У Фінляндії літню резиденцію президента вперше відкрили для публіки
Новини — Понеділок, 8 вересня 2025, 13:14 —
У Фінляндії чи не вперше відкрили для відвідувачів літню резиденцію президента Култаранта у Турку, туди одразу вишикувалась черга з сотень людей.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
Гранітний палац Култаранта, споруджений на початку XX століття, розташований на одному з островів архіпелагу довкола Турку та вже понад 100 років є літньою резиденцією фінських президентів.
Сад довкола резиденції традиційно був відкритим для прогулянок гостей – проте не сам палац. У неділю 7 вересня його чи не вперше в історії відкрили для громадськості – хоча розповідають, що зрідка так бувало за президентства Урхо Кекконена без офіційних анонсів.
Після анонсу безпрецедентної події на дорозі в бік острова виникли затори, і на час відкриття дверей палацу о 12-00 біля воріт вже чекала черга з сотень людей.
