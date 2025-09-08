В Финляндии летнюю резиденцию президента впервые открыли для публики

В Финляндии едва ли не впервые открыли для посетителей летнюю резиденцию президента Култаранта в Турку, туда сразу выстроилась очередь из сотен людей.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Гранитный дворец Култаранта, построенный в начале XX века, расположен на одном из островов архипелага вокруг Турку и уже более 100 лет является летней резиденцией финских президентов.

Jere Sanaksenaho / Yle

Сад вокруг резиденции традиционно был открытым для прогулок гостей – однако не сам дворец. В воскресенье 7 сентября его едва ли не впервые в истории открыли для общественности – хотя рассказывают, что изредка так бывало при президентстве Урхо Кекконена в послевоенные годы без официальных анонсов.

Jere Sanaksenaho / Yle

Minna Rosvall / Yle

После анонса беспрецедентного события на дороге в сторону острова возникли пробки, и на время открытия дверей дворца у ворот уже ждала очередь из сотен людей.

