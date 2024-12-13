У відновлений Нотр-дам повернули важливу християнську реліквію

Старовинну реліквію, яку багато християн шанують як терновий вінок Ісуса Христа, у п’ятницю повернули до Нотр-Даму – через п'ять років після того, як її було врятовано від полум'я руйнівної пожежі.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Церемонія відбулася під головуванням архієпископа Парижа та за участі лицарів і дам кінного Ордену Гробу Господнього.

Вперше реліквія була згадана єрусалимськими паломниками в V столітті, а в XX столітті була перенесена до Константинополя. У 1239 році її придбав король Франції Людовик IX, який привіз її до Парижа і розмістив у Соборі Паризької Богоматері, а потім замовив для її зберігання каплицю Сен-Шапель. Пізніше вона була повернута до Нотр-Даму.

Під час пожежі, яка охопила більшу частину Нотр-Даму 15 квітня 2019 року, терновий вінок був збережений у запечатаному футлярі разом з іншими реліквіями. Швидкі дії пожежників забезпечили виживання цих скарбів.

Починаючи з 10 січня, терновий вінок буде виставлений для публічного вшанування щоп'ятниці до 18 квітня, а кульмінація відбудеться у Велику п'ятницю. Після цього реліквію виставлятимуть у першу п'ятницю кожного місяця.

Нагадаємо, 8 грудня Собор Паризької Богоматері прийняв першу месу після катастрофічної пожежі 2019 року.

Нагадаємо, на церемонію відкриття Нотр-Даму після відновлення 7 грудня запросили пів сотні світових лідерів.

Був запрошений і президент України Володимир Зеленський, який під час візиту провів тристоронню зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом.