Німецькі "Зелені" звинуватили коаліцію у відмові надати Україні додаткову допомогу на 4,5 млрд євро

Опозиційна партія "Зелених" у Німеччині розкритикувала урядову коаліцію за відмову виділити додаткові мільярди для України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

"Зелені" запропонували поправку про виділення додаткових 4,5 млрд євро для України, частково для фінансування додаткових систем ППО. Це збільшило б витрати Берліна на підтримку України з 8,26 млрд до 12,76 млрд євро цього року.

Депутат від "Зелених" Себастіан Шефер пов’язав цю вимогу з новими російськими атаками на українські міста.

Після ударів РФ по цивільних об’єктах на вихідних Шефер написав у X: "З бюджетом 2025 року ми могли б надати додаткову протиповітряну оборону. На жаль, Єнс Шпан (ХДС) та Маттіас Мірш (СДПН) відкидають це – попри їхні обіцянки в Києві тиждень тому".

Шефер мав на увазі голів парламентських фракцій соціал-демократів і християнських демократів, які нещодавно відвідали українську столицю.

Депутати з коаліції відкинули пропозицію "Зелених", назвавши її політичною показухою.

Андреас Шварц, депутат від СДПН, зазначив, що додаткові мільярди цього року все одно не могли б бути витрачені через тривалі терміни постачання озброєння та бюджетні обмеження.

"Ця пропозиція "Зелених" – класичний опозиційний трюк для показухи, адже гроші все одно не могли б бути використані до кінця року", – сказав Шварц у коментарі виданню.

"Звучить гарно, виглядає красиво, але не має нічого спільного з реальністю. Якби ми це ухвалили, ми б порушили принцип бюджетної правди та прозорості", – додав він.

Ширший німецький бюджет, ухвалений 4 вересня (який ще має затвердити весь парламент на початку жовтня), уже передбачає близько 4,2 млрд євро додаткової військової допомоги Україні у 2025 році, а також близько 50 млн євро на медичну допомогу пораненим українським солдатам у Німеччині.

Нагадаємо, 25 серпня до Києва приїздив віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль.

В ході візиту він казав, що Німеччина зобов'язалась надавати Україні дев'ять мільярдів євро щорічно протягом найближчих років.