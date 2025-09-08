Немецкие "Зеленые" обвинили коалицию в отказе дать Украине дополнительную помощь на 4,5 млрд евро

Оппозиционная партия "Зеленых" в Германии раскритиковала правительственную коалицию за отказ выделить дополнительные миллиарды для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

"Зеленые" предложили поправку о выделении дополнительных 4,5 млрд евро для Украины, частично для финансирования дополнительных систем ПВО. Это увеличило бы расходы Берлина на поддержку Украины с 8,26 млрд до 12,76 млрд евро в этом году.

Депутат от "Зеленых" Себастиан Шефер связал это требование с новыми российскими атаками на украинские города.

После ударов РФ по гражданским объектам в выходные Шефер написал в X: "С бюджетом 2025 года мы могли бы предоставить дополнительную противовоздушную оборону. К сожалению, Йенс Шпан (ХДС) и Маттиас Мирш (СДПГ) отвергают это – несмотря на их обещания в Киеве неделю назад".

Шефер имел в виду глав парламентских фракций социал-демократов и христианских демократов, которые недавно посетили украинскую столицу.

Депутаты из коалиции отвергли предложение "Зеленых", назвав его политической показухой.

Андреас Шварц, депутат от СДПГ, отметил, что дополнительные миллиарды в этом году все равно не могли бы быть потрачены из-за длительных сроков поставки вооружения и бюджетных ограничений.

"Это предложение "Зеленых" – классический оппозиционный трюк для показухи, ведь деньги все равно не могли бы быть использованы до конца года", – сказал Шварц в комментарии изданию.

"Звучит красиво, выглядит красиво, но не имеет ничего общего с реальностью. Если бы мы это приняли, мы бы нарушили принцип бюджетной правды и прозрачности", – добавил он.

Более широкий немецкий бюджет, принятый 4 сентября (который еще должен утвердить весь парламент в начале октября), уже предусматривает около 4,2 млрд евро дополнительной военной помощи Украине в 2025 году, а также около 50 млн евро на медицинскую помощь раненым украинским солдатам в Германии.

Напомним, 25 августа в Киев приезжал вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль.

В ходе визита он говорил, что Германия обязалась предоставлять Украине 9 миллиардов евро ежегодно в течение ближайших лет.