Посол ЄС стверджує, що по будівлі уряду вдарили касетним "Іскандером"

Посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що будівлю Кабінету міністрів України було пошкоджено російською балістичною ракетою "Іскандер".

Про це вона написала у Facebook в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Матернова розповіла, що вранці відвідала будівлю Кабінету міністрів разом з іншими очільниками дипломатичних місій. Прем’єрка Юлія Свириденко, а також очільники МЗС та МВС супроводжували делегацію дипломатів.

Після візиту Матернова написала, що Росія поцілила по будівлі уряду "Іскандером".

"Я бачила це на власні очі: Путін точно знає, що він робить. Балістична ракета "Іскандер", яка влучила в будівлю Кабінету міністрів, була наведена саме туди – в саме серце українського уряду", – заявила посол.

Вона розповіла, що дипломатам показали значні уламки самої ракети, а також безліч шрапнелі від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер".

"Лише завдяки тому, що ракета не здетонувала повністю, вся будівля не була знищена вщент. І завдяки швидким діям дивовижних українських рятувальників – справжніх героїв – вогонь вдалося стримати в межах трьох поверхів, перш ніж він охопив би всю будівлю", – написала посол.

Вона наголосила, що зараз час для союзників посилити підтримку, значно підвищити тиск на Росію і дати Україні все необхідне, щоб захистити своє небо.

Зауважимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 7 вересня росіяни використали для обстрілу Києва крилаті ракети, запущені з комплексу "Іскандер-К". Балістичні "Іскандери" тієї ночі використовувалися для обстрілу інших міст України.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко напередодні опублікувала відео з пошкодженої російським обстрілом будівлі Кабміну та звернулась до партнерів України з закликом зупинити РФ.