Керівникам 60 дипмісій показали пошкоджену російською атакою будівлю Кабміну

Очільники 60 дипломатичних місій в Україні оглянули будівлю Кабінету міністрів, пошкоджену російським ударом у ніч на 7 вересня.

Про це повідомив у соцмережі Х в понеділок глава МЗС Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Під час візиту дипломатів прем’єрка Юлія Свириденко розповіла про зусилля уряду щодо захисту України від російського терору, а глава МВС Ігор Клименко обговорив наслідки нещодавніх ударів та роботу міністерства і рятувальних команд.

Загалом, за словами Сибіги, запрошення МЗС здійснити візит до місця російського удару прийняли глави 60 дипломатичних місій, акредитованих в Україні.

Today, we began the day with a visit alongside members of the foreign diplomatic corps to Ukraine’s Cabinet of Ministers building damaged by a Russian strike.



Prime Minister @Svyrydenko_Y spoke about the government's efforts to protect Ukraine from Russian terror, while @MVS_UA… pic.twitter.com/ocuRAMuEHZ – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 8, 2025

"Для іноземних дипломатів було проведено брифінг, в якому основна увага була зосереджена не на самій будівлі уряду, а на руйнуваннях і жертвах, спричинених нещодавнім масовим російським ударом по всій Україні, включаючи Київ, Суми, Кременчук, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг та Запоріжжя", – повідомив Сибіга.

Іноземним колегам наголосили, додав міністр, що такими варварськими атаками Росія відкидає мирні зусилля та дипломатію, тому для досягнення миру необхідно посилити санкції проти Москви та зміцнити Україну.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко напередодні опублікувала відео з пошкодженої російським обстрілом будівлі Кабміну та звернулась до партнерів України з закликом зупинити РФ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у розмові з французьким колегою Емманюелем Макроном у неділю скоординував подальші кроки для відповіді РФ на нічний обстріл України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що атака Росії на будівлю уряду у Києві демонструє марність зволікань і спроб умиротворення Кремля.