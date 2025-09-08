Посол ЕС утверждает, что по зданию правительства ударили кассетным "Искандером"

Посол ЕС Катарина Матернова утверждает, что здание Кабинета министров Украины было повреждено российской баллистической ракетой "Искандер".

Об этом она написала в Facebook в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Матернова рассказала, что утром посетила здание Кабинета министров вместе с другими главами дипломатических миссий. Премьер Юлия Свириденко, а также главы МИД и МВД сопровождали делегацию дипломатов.

После визита Матернова написала, что Россия попала по зданию правительства "Искандером".

"Я видела это собственными глазами: Путин точно знает, что он делает. Баллистическая ракета „Искандер", которая попала в здание Кабинета министров, была наведена именно туда – в самое сердце украинского правительства", – заявила посол.

Она рассказала, что дипломатам показали значительные обломки самой ракеты, а также множество шрапнели от кассетного боеприпаса, встроенного в "Искандер".

"Только благодаря тому, что ракета не взорвалась полностью, все здание не было уничтожено до основания. И благодаря быстрым действиям удивительных украинских спасателей – настоящих героев – огонь удалось сдержать в пределах трех этажей, прежде чем он охватил бы все здание", – написала посол.

Она подчеркнула, что сейчас время для союзников усилить поддержку, значительно повысить давление на Россию и дать Украине все необходимое, чтобы защитить свое небо.

Заметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 7 сентября россияне использовали для обстрела Киева крылатые ракеты, запущенные из комплекса "Искандер-К". Баллистические "Искандеры" той ночью использовались для обстрела других городов Украины.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко накануне опубликовала видео с поврежденного российским обстрелом здания Кабмина и обратилась к партнерам Украины с призывом остановить РФ.