Латвія попросила понад 800 росіян до середини жовтня залишити країну

Понад 800 російських громадян зобов’язали залишити територію Латвії до середини жовтня 2025 року, оскільки вони не виконали вимог для подальшого проживання.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

Латвійська міграційна служба сповістила 841 громадянина Росії про те, що вони мають до 13 жовтня залишити територію Латвії, оскільки не виконали вимог для подальшого права на проживання.

У 2024 році Латвія продовжувала крайній термін, коли ці особи мали подати документи на поновлення посвідки.

У разі невиконання приписів добровільно до осіб, у яких сплив термін дії посвідок, буде застосовуватися процедура депортації – з поміщенням у центри утримання затриманих іноземців, або, за наявності гуманітарних винятків, перебуванням у житлі, де вони проживали до цього часу.

Також повідомили, що перевірку знання державної мови – що було однією з умов для поновлення посвідки – пройшли менше половини громадян РФ.

Крім того, у Латвії поступово відходять від використання російської як другої іноземної мови у системі освіти.