Латвия попросила более 800 россиян до середины октября покинуть страну

Более 800 российских граждан обязали покинуть территорию Латвии до середины октября 2025 года, поскольку они не выполнили требований для дальнейшего проживания.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

Латвийская миграционная служба известила 841 гражданина России о том, что они должны до 13 октября покинуть территорию Латвии, поскольку не выполнили требований для дальнейшего права на проживание.

В 2024 году Латвия продлевала крайний срок, когда эти лица должны были подать документы на возобновление вида.

В случае невыполнения предписаний добровольно к лицам, у которых истек срок действия вида, будет применяться процедура депортации – с помещением в центры содержания задержанных иностранцев, или, при наличии гуманитарных исключений, пребыванием в жилье, где они проживали до этого времени.

Также сообщили, что проверку знания государственного языка – что было одним из условий для обновления вида – прошли менее половины граждан РФ.

Кроме того, в Латвии постепенно отходят от использования русского как второго иностранного языка в системе образования.