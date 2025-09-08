Сійярто анонсував зустріч із Сибігою у Будапешті

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що найближчими днями проведе переговори з українським візаві Андрієм Сибігою в Будапешті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

За словами Сійярто, на зустрічі з головою українського МЗС, яка відбудеться "цього тижня" в Будапешті, сторони обговорять угорсько-українські відносини.

"Ми віримо в діалог і завжди готові до переговорів. Але м'яч на боці України: реальний прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав, відібраних в угорців на Закарпатті", – додав угорський міністр.

Зустріч Сійярто та Сибіги була анонсована незабаром після того, як міністр закордонних справ України закликав угорського колегу особисто поговорити замість суперечок у соцмережах.

В останні дні очільники МЗС України та Угорщини обмінялись гострими випадами через удари по нафтопроводу "Дружба" та перспективи членства Києва в ЄС.