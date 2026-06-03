Рубіо: економічні наслідки війни з Іраном менш небезпечні, ніж ядерна зброя Тегерана

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа усвідомлювала можливі глобальні економічні наслідки початку війни проти Ірану, але вважала загрозу того, що Тегеран зрештою отримає ядерну зброю, більш серйозною.

Про це він сказав у середу, 3 червня, на слуханнях Комітету з закордонних справ Палати представників у Вашингтоні, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Рубіо заявив, що адміністрація Трампа "була готова до будь-якої реакції".

"Президент і вся адміністрація усвідомлювали, що такі дії матимуть наслідки, але наслідки від того, що Іран отримає ядерну зброю, були б гіршими", – сказав він.

Варто зазначити, що конфлікт на Близькому Сході має відчутний вплив на економічну ситуацію зокрема й у Європейському Союзі. Наприклад, Італія звернулася до Брюсселя з проханням пом’якшити бюджетні правила ЄС, що дозволило б її уряду витратити більше коштів на заходи, спрямовані на подолання енергетичної кризи.

Також ЗМІ стверджували, що Європейський Союз розглядає можливість тимчасового замороження цінового обмеження на російську нафту на тлі війни на Близькому Сході.

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