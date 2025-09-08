Сийярто анонсировал встречу с Сибигой в Будапеште

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что в ближайшие дни проведет переговоры с украинским визави Андреем Сибигой в Будапеште.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

По словам Сийярто, на встрече с главой украинского МИД, которая состоится "на этой неделе" в Будапеште, стороны обсудят украинско-венгерские отношения.

"Мы верим в диалог и всегда готовы к переговорам. Но мяч на стороне Украины: реальный прогресс возможен только при условии полного восстановления прав, отобранных у венгров на Закарпатье", – добавил венгерский министр.

Встреча Сийярто и Сибиги была анонсирована вскоре после того, как министр иностранных дел Украины призвал венгерского коллегу лично поговорить вместо споров в соцсетях.

В последние дни руководители МИД Украины и Венгрии обменялись острыми выпадами из-за ударов по нефтепроводу "Дружба" и перспективы членства Киева в ЕС.