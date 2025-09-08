В парламенте Франции начались дебаты перед голосованием за доверие правительству Байру

В парламенте Франции начались дебаты перед голосованием за доверие правительству премьера Франсуа Байру, который инициировал такой шаг на фоне необходимости принимать непопулярные решения для сокращения госдолга.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В Национальной ассамблее Франции началось внеочередное заседание, на котором рассмотрят вотум доверия правительству Франсуа Байру – инициированное самим премьером на фоне необходимости принимать решения для сокращения госдолга.

Байру в своей речи на открытии дебатов подчеркнул, что сам захотел пройти такое испытание, с согласия президента.

"Кто-то из вас, наиболее многочисленные и, возможно, наиболее здравомыслящие, думают, что это глупо, что это с моей стороны был слишком большой риск. Но я противоположного мнения. Самый большой риск – это ничего не делать и продолжать все как есть без изменений", – заявил Франсуа Байру.

Он подчеркнул, что рост госдолга Франции представляет угрозу для ее будущего.

"Вы имеете полномочия сбросить правительство, но не изменить реальность: бремя долга стало чрезмерным", – отметил Байру.

Напомним, Франсуа Байру на фоне необходимости утверждать меры для сокращения госдолга "через главу парламента" решил сам вынести на рассмотрение вопрос о доверии к правительству. К этому времени правительство Байру уже пережило серию вотумов недоверия, которые не собрали достаточно голосов, но на этот раз его шансы удержаться на посту считают незначительными.

На переговорах с ультраправыми подтвердилось, что они не готовы поддержать Байру в этом голосовании.

Если Байру будет вынужден уйти в отставку, президент Франции Эмманюэль Макрон может выбрать нового премьера и снова сформировать нестабильное правительство меньшинства, или распустить парламент и провести выборы.

В партии Ле Пен уже мечтают об абсолютном большинстве в случае досрочных выборов.

