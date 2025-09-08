У Польщі виправдали активістів, які допомагали біженцям на кордоні з Білоруссю

Районний суд міста Гайнівка на сході Польщі виправдав п'ятьох активістів, які брали участь у гуманітарній допомозі на кордоні з Білоруссю і яких прокуратура звинуватила у сприянні незаконному перебуванню мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Пʼятом активістам висунули звинувачення в пособництві в незаконному перетині польсько-білоруського кордону єгиптянином та сім'єю з Іраку в березні 2022 року.

Після дворічного розслідування прокуратура змінила ці звинувачення на сприяння мігрантам у незаконному перебуванні в Польщі, і в такій редакції до суду надійшов обвинувальний акт.

Одного з підсудних звинувачували, зокрема, в тому, що він давав мігрантам їжу та одяг, коли ті перебували в лісі, а також розповідав, як отримати притулок. Решті інкримінували перевезення іноземних мігрантів углиб Польщі.

Прокуратура вимагала покарання у вигляді одного року і чотирьох місяців тюремного ув'язнення для кожного з обвинувачених. Але суд у Гайнівці встановив, що доказів злочинної діяльності підсудних недостатньо, і виправдав їх.

Рішення суду ще не є остаточним і може бути оскарженим.

Як польська влада, так і Європейський Союз неодноразово звинувачували владу Білорусі у використанні мігрантів як політичної зброї для провокування кризи на кордоні.

У звʼязку з цим Польща створила на кордоні з Білоруссю тимчасову буферну зону, дію якої продовжили до грудня 2025 року.