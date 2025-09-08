В Польше оправдали активистов, которые помогали беженцам на границе с Беларусью

Районный суд города Гайновка на востоке Польши оправдал пятерых активистов, которые участвовали в гуманитарной помощи на границе с Беларусью и которых прокуратура обвинила в содействии незаконному пребыванию мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Пятерым активистам предъявили обвинение в пособничестве в незаконном пересечении польско-белорусской границы египтянином и семьей из Ирака в марте 2022 года.

После двухлетнего расследования прокуратура изменила эти обвинения на содействие мигрантам в незаконном пребывании в Польше, и в такой редакции в суд поступил обвинительный акт.

Одного из подсудимых обвиняли, в частности, в том, что он давал мигрантам еду и одежду, когда те находились в лесу, а также рассказывал, как получить убежище. Остальным инкриминировали перевозку иностранных мигрантов вглубь Польши.

Прокуратура требовала наказания в виде одного года и четырех месяцев тюремного заключения для каждого из обвиняемых. Но суд в Гайновке установил, что доказательств преступной деятельности подсудимых недостаточно, и оправдал их.

Решение суда еще не является окончательным и может быть обжаловано.

Как польские власти, так и Европейский Союз неоднократно обвиняли власти Беларуси в использовании мигрантов в качестве политического оружия для провоцирования кризиса на границе.

В связи с этим Польша создала на границе с Беларусью временную буферную зону, действие которой продлили до декабря 2025 года.