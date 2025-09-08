Єрмак та Рубіо обговорили удари РФ та гарантії безпеки

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо щодо російських ударів, а також гарантій безпеки для України.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

У понеділок, 8 вересня, Єрмак та Рубіо провели телефонну розмову, під час якої керівник Офісу президента поінформував держсекретаря США про постійні удари росіян по українських регіонах.

Також вони обговорили гарантії безпеки, оборонну підтримку України, посилення санкцій проти Росії та координацію дій із партнерами.

Єрмак подякував Рубіо за лідерство президента США Дональда Трампа у прагненні завершити війну Росії проти України.

Зазначимо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко напередодні опублікувала відео з пошкодженої російським обстрілом будівлі Кабміну та звернулась до партнерів України з закликом зупинити РФ.

Посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що будівлю Кабінету міністрів України було пошкоджено російською балістичною ракетою "Іскандер".