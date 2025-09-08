Ермак и Рубио обсудили удары РФ и гарантии безопасности

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио по поводу российских ударов, а также гарантий безопасности для Украины.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

В понедельник, 8 сентября, Ермак и Рубио провели телефонный разговор, во время которого глава Офиса президента проинформировал госсекретаря США о постоянных ударах россиян по украинским регионам.

Также они обсудили гарантии безопасности, оборонную поддержку Украины, усиление санкций против России и координацию действий с партнерами.

Ермак поблагодарил Рубио за лидерство президента США Дональда Трампа в стремлении завершить войну России против Украины.

Отметим, премьер-министр Украины Юлия Свириденко накануне опубликовала видео с поврежденного российским обстрелом здания Кабмина и обратилась к партнерам Украины с призывом остановить РФ.

Посол ЕС Катарина Матернова утверждает, что здание Кабинета министров Украины было повреждено российской баллистической ракетой "Искандер".