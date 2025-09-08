СМИ: Германия и Франция хотят санкций ЕС против российского "Лукойла"

Германия и Франция настаивают на введении санкций против российской нефтяной компании "Лукойл" в рамках будущего, 19-го пакета санкций Европейского Союза против России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на информированных дипломатов.

По данным источников AFP, на прошлой неделе Германия и Франция передали Еврокомиссии предложение наложить санкции на „Лукойл" и ее торговую дочернюю компанию "Литаско".

Они также настаивают на том, чтобы внести в санкционный список ЕС нефтеперерабатывающие заводы в третьих странах, которые участвуют в экспорте российской нефти в Евросоюз, и торговые компании, занимающиеся российской нефтью, сказали собеседники агентства.

Из Берлина и Парижа также прозвучал призыв усилить санкции против компаний за пределами России, которые помогают Москве обходить санкции, и борьбу с криптовалютными схемами в Центральной Азии, пишет AFP.

Дипломаты ЕС сказали агентству, что обсуждение 19-го пакета санкций еще находится на начальной стадии и пока неизвестно, какие предложения войдут в окончательный проект Еврокомиссии.

Санкции потребуют поддержки всех 27 стран Европейского Союза, в частности Венгрии, которая из-за энергетического партнерства с Россией может выступить против санкций против "Лукойла".

Ранее главный дипломат ЕС Кая Каллас говорила, что в 19-й пакет санкций Европейского Союза против России могут войти ограничения против российской энергетики, финансовых услуг, а также вторичные санкции.

Министр энергетики США Крис Райт сказал, что европейские страны должны прекратить покупать российскую нефть и газ, если они хотят, чтобы Вашингтон усилил санкции против Москвы.