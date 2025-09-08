В Германии обыскали грузовое судно, с которого могли запустить дрон-шпион

Немецкие спецназовцы в воскресенье провели обыск на грузовом судне в порту города Киль по подозрению в шпионской деятельности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Обыски на сухогрузе Scanlark совместно провели подразделения полиции Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейна около 16:00 по местному времени.

По сообщению правоохранителей, предпосылкой операции была "защита от угроз критически важной морской инфраструктуре Германии", а также текущее расследование "по подозрению в агентурной деятельности с целью саботажа и съемки, что ставит под угрозу безопасность".

По версии следствия, подозревается, что 26 августа 2025 года с сухогруза был запущен дрон, который пролетел над военным кораблем с целью его разведки и фотографирования.

По информации газеты Kieler Nachrichten, перед обысками в Кильском канале отключили веб-камеру с трансляцией, возле сухогруза патрулировала полицейская лодка, а членам экипажа не разрешили сойти на берег.

Scanlark – 75-метровый грузовой корабль, который работает на судоходную компанию Vista Shipping Agency в Таллинне. Корабль зарегистрирован в карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины с 2006 года.

С 2009 года судно ходит под названием Scanlark и регулярно проходит через Кильский канал. Перед прибытием в Киль судно стояло в порту Роттердама, откуда должно было продолжить свой путь в Финляндию.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия или ее представители запускают беспилотные самолеты-разведчики над маршрутами, которые США и их союзники используют для перевозки военных грузов через восточную часть Германии.

Перед этим сообщали, что в период с января по март этого года над важными объектами в Германии было зафиксировано 536 беспилотников.