В МЗС заперечили Навроцькому: обговорення членства України в ЄС і НАТО не передчасне

В українському Міністерстві закордонних справ заявили, що взяли до уваги заяви президента Польщі Кароля Навроцького щодо перспектив членства України в НАТО та ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у коментарі відомства.

У міністерстві наголосили, що безпекове майбутнє України невід’ємно пов’язане з НАТО, а політичне та економічне майбутнє – з Європейським Союзом.

"Водночас важливо усвідомлювати, що членство України у цих альянсах є запорукою безпеки не лише для України, але і для усієї Європи та євроатлантичної спільноти. Це не є перебільшення, а сучасні реалії", – йдеться у коментарі.

У відомстві наголосили, що ця позиція отримала підтвердження як у рішеннях НАТО і ЄС, так і у численних заявах лідерів країн-партнерів, зокрема Польщі.

"Переконані, що обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним. Навпаки, воно стратегічно необхідне у контексті триваючої агресії РФ проти України та всієї європейської системи безпеки", – заявили в МЗС.

Там також висловили високу оцінку продемонстрованому Польщею з 2022 року лідерству у підтримці України, зокрема наданні військової допомоги, забезпеченні ефективної роботи логістичного хабу для міжнародної допомоги, що йде в Україну, а також гостинності для мільйонів українських громадян.

"Переконані, що ця солідарність польської держави та народу з Україною сьогодні закладає основу нашого спільного європейського майбутнього", – йдеться у коментарі.

Президент Польщі Кароль Навроцький у Литві заявив, що слід відкласти питання вступу України в НАТО через те, що війна триває, а також назвав передчасними дискусії про вступ нашої країни в ЄС.

Примітно, що цього разу Навроцький не згадав про вимогу врегулювати історичні суперечки перш ніж Польща погодиться на вступ України до ЄС і НАТО – по це він неодноразово говорив під час своєї виборчої кампанії.

Як повідомлялося, у Польщі зросла кількість противників підтримки євроатлантичної інтеграції України, зараз це майже 53%.