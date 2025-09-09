В МИД возразили Навроцкому: обсуждение членства Украины в ЕС и НАТО не преждевременно

В украинском Министерстве иностранных дел заявили, что приняли во внимание заявления президента Польши Кароля Навроцкого относительно перспектив членства Украины в НАТО и ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в комментарии ведомства.

В министерстве отметили, что будущее безопасности Украины неотъемлемо связано с НАТО, а политическое и экономическое будущее – с Европейским Союзом.

"В то же время важно осознавать, что членство Украины в этих альянсах является залогом безопасности не только для Украины, но и для всей Европы и евроатлантического сообщества. Это не преувеличение, а современные реалии", – говорится в комментарии.

В ведомстве отметили, что эта позиция получила подтверждение как в решениях НАТО и ЕС, так и в многочисленных заявлениях лидеров стран-партнеров, в частности Польши.

"Убеждены, что обсуждение будущего членства Украины в НАТО и ЕС не является преждевременным. Наоборот, оно стратегически необходимо в контексте продолжающейся агрессии РФ против Украины и всей европейской системы безопасности", – заявили в МИД.

Там также выразили высокую оценку продемонстрированному Польшей с 2022 года лидерству в поддержке Украины, в частности предоставлении военной помощи, обеспечении эффективной работы логистического хаба для международной помощи, идущей в Украину, а также гостеприимства для миллионов украинских граждан.

"Убеждены, что эта солидарность польского государства и народа с Украиной сегодня закладывает основу нашего общего европейского будущего", – говорится в комментарии.

Президент Польши Кароль Навроцкий в Литве заявил, что следует отложить вопрос вступления Украины в НАТО из-за того, что война продолжается, а также назвал преждевременными дискуссии о вступлении нашей страны в ЕС.

Примечательно, что на этот раз Навроцкий не упомянул о требовании урегулировать исторические споры прежде чем Польша согласится на вступление Украины в ЕС и НАТО – об этом он неоднократно говорил во время своей избирательной кампании.

Как сообщалось, в Польше выросло количество противников поддержки евроатлантической интеграции Украины, сейчас это почти 53%.