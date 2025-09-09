У Парижі до дверей кількох мечетей підкинули свинячі голови
Вночі невідомі підкинули свинячі голови до дверей кількох мечетей Парижа.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Очільник поліції Парижа Лоран Нюне оголосив, що перед дверима кількох паризьких мечетей вранці 9 вересня виявили свинячі голови. "Негайно розпочато розслідування. Робиться усе необхідне, щоб встановити виконавців цих огидних вчинків", – зазначив він.
Від джерел у поліції BFMTV дізналися, що першу підкинуту голову знайшли після 4 ранку перед мечеттю у 20-му окрузі Парижа, потім – у передмісті Сен-Сан Дені та у 15-му окрузі Парижа.
Щонайменше на одній свинячій голові хулігани написали "Макрон".
Перші дослідження відео з камер спостереження свідчать, що в одному з випадків голову приніс чоловік європейської зовнішності.
Міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо назвав ці випадки "огидною провокацією" та висловив підтримку французьким мусульманам.
"Це абсолютно неприйнятно, і сподіваюся, що ті, хто здійснив осквернення у такій формі, будуть знайдені", – заявив він.
Нагадаємо, навесні 2025 року молодий чоловік вбив вірянина у мечеті на півдні Франції.
У Шотландії засудили 17-річного підлітка, який планував теракт у мечеті.