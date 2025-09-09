В Париже к дверям нескольких мечетей подбросили свиные головы

Ночью неизвестные подбросили свиные головы к дверям нескольких мечетей Парижа.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Глава полиции Парижа Лоран Нюне объявил, что перед дверью нескольких парижских мечетей утром 9 сентября обнаружили свиные головы. "Немедленно начато расследование. Делается все необходимое, чтобы установить исполнителей этих отвратительных поступков", – отметил он.

От источников в полиции BFMTV узнали, что первую подброшенную голову нашли после 4 утра перед мечетью в 20-м округе Парижа, затем – в пригороде Сен-Сан Дени и в 15-м округе Парижа.

По меньшей мере на одной свиной голове хулиганы написали "Макрон".

Первые исследования видео с камер наблюдения свидетельствуют, что в одном из случаев голову принес мужчина европейской внешности.

Министр внутренних дел Брюно Ретайо назвал эти случаи "отвратительной провокацией" и выразил поддержку французским мусульманам.

"Это абсолютно неприемлемо, и надеюсь, что те, кто совершил осквернение в такой форме, будут найдены", – заявил он.

Напомним, весной 2025 года молодой человек убил верующего в мечети на юге Франции.

В Шотландии осудили 17-летнего подростка, который планировал теракт в мечети.