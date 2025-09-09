В Берлине тысячи людей остались без света – немецкая полиция считает, что это произошло из-за поджога, который имел политический мотив.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство DPA.

Предварительное расследование свидетельствует, что длительное отключение электроэнергии произошло из-за поджога: в районе Йоханнисталь загорелись две высоковольтные опоры, сообщил во вторник утром представитель полиции.

Пламя уже потушили, а криминальная полиция находится на месте, чтобы выяснить причину пожара.

По словам полиции, выбор цели и способ действий свидетельствуют о том, что атаку совершили экстремисты. Политическая принадлежность злоумышленников пока остается непонятной.

Около 43 тысяч домохозяйств и примерно 3 тысячи предприятий в нескольких районах Берлина остались без электричества с ранних часов вторника. Представитель пожарной службы сообщил, что восстановление электроснабжения может занять некоторое время.

Отключение нарушило работу трамвайных линий в этом районе, а также светофоров, отметили в полиции.

О пожаре экстренные службы узнали в 3 часа ночи, и на его ликвидацию пожарным понадобилось около часа.

Толстые кабели на двух высоких электроопорах на улице Кёнигсгайдевег в Берлине были повреждены и частично уничтожены огнем.

Лишь недавно немецкие органы безопасности предостерегли население, что Россия ищет "одноразовых агентов" для шпионажа и совершения диверсий в стране.

Перед этим сообщалось, что в период с января по март этого года над важными объектами в Германии было зафиксировано 536 беспилотников.