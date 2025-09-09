Каллас: ЄС планує до жовтня досягти поставки 2 млн снарядів Україні

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що країни Євросоюзу мають намір до жовтня поставити Україні 2 млн артилерійських снарядів.

Про це вона сказала у вівторок під час виступу в Європейському парламенті, повідомляє "Європейська правда".

Каллас зазначила, що станом на сьогодні держави-члени ЄС надали майже 169 мільярдів євро фінансової підтримки Україні з моменту початку повномасштабної війни Росії. У цьому контексті вона згадала про постачання великокаліберних боєприпасів Україні.

"Наразі вони (країни-члени ЄС. – Ред.) також забезпечили 80% відсотків боєприпасів від нашої мети в 2 мільйони боєприпасів. До жовтня ми маємо на меті забезпечити 100%", – сказала Каллас.

Це потрібно для того, додала вона, щоб Україна могла захистити себе і своє цивільне населення та дати відсіч агресії.

Як повідомляла "Європейська правда", у квітні 2025 головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що зібрала вже третину з обіцяних Україні 2 млн боєприпасів.

Своєю чергою, у Чехії повідомили, що у рамках так званої "чеської ініціативи" щодо закупівлі боєприпасів по всьому світу забезпечили щомісячні поставки Україні до вересня.

Президент Чехії Петр Павел розповів, що чехи вже почали готувати поставки боєприпасів в Україну на 2026 рік.