Каллас: ЕС планирует до октября достичь поставки 2 млн снарядов Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза намерены до октября поставить Украине 2 млн артиллерийских снарядов.

Об этом она сказала во вторник во время выступления в Европейском парламенте, сообщает "Европейская правда".

Каллас отметила, что на сегодня государства-члены ЕС предоставили почти 169 млрд евро финансовой поддержки Украине с момента начала полномасштабной войны России. В этом контексте она вспомнила о поставках крупнокалиберных боеприпасов Украине.

"Сейчас они (страны-члены ЕС. – Ред.) также обеспечили 80% процентов боеприпасов от нашей цели в 2 млн боеприпасов. До октября мы имеем целью обеспечить 100%", – сказала Каллас.

Это нужно для того, добавила она, чтобы Украина могла защитить себя и свое гражданское население и дать отпор агрессии.

Как сообщала "Европейская правда", в апреле 2025 года главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что собрала уже треть из обещанных Украине 2 млн боеприпасов.

В свою очередь, в Чехии сообщили, что в рамках так называемой "чешской инициативы" по закупке боеприпасов по всему миру обеспечили ежемесячные поставки Украине до сентября.

Президент Чехии Петр Павел рассказал, что чехи уже начали готовить поставки боеприпасов в Украину на 2026 год.