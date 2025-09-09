Німецький збройовий концерн Rheinmetall виготовить для України мобільні антидронові системи Skyranger, поставки мають початися ще цього року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю ZDF сказав керівник Rheinmetall Армін Паппергер.

Паппергер повідомив, що вже до кінця цього року Україна почне отримувати мобільні системи захисту від безпілотників Skyranger. Він анонсував підписання відповідного контракту на сотні мільйонів євро цієї середи, 10 вересня, на ярмарку ОПК у Лондоні.

Системи Skyranger можна встановлювати на різні шасі, наприклад танки Leopard.

"Кожна система може покривати площу 4х4 кілометри, забезпечуючи можливість діяти без загрози БпЛА. Під цим я маю на увазі, що усі безпілотники будуть знищені", – сказав Паппергер, додавши, що такі спроможності вкрай потрібні Україні у поточній ситуації.

Нагадаємо, Rheinmetall відкрив поблизу Ганновера найбільший у Європі завод з виробництва боєприпасів.

Повідомляли також, що Rheinmetall побудує у Болгарії два заводи для виробництва пороху, артилерійських снарядів та безпілотників.

