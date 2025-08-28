Міністр оборони Німеччини про найбільший завод Rheinmetall: це сигнал

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що відкриття найбільшого в Європі заводу з виробництва боєприпасів, який концерн Rheinmetall відкрив поблизу Ганновера, є важливим сигналом.

Про це німецький міністр сказав в інтерв’ю DW, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Пісторіус, новий завод також має ключове значення для допомоги Україні.

"Це те, що має значення: послати сигнал, що ми можемо зробити це швидше, ми хочемо зробити це швидше, і виробництво нарощується. Це важливі сигнали, наприклад, і перш за все для стійкості українських збройних сил", – пояснив він.

За словами очільника німецького оборонного відомства, завод буде виробляти 350 тисяч снарядів на рік, починаючи з 2027 року.

Підкреслюючи зобов'язання Німеччини "постачати Україну і допомагати поповнювати запаси партнерів по НАТО", Пісторіус зазначив, що "Rheinmetall також планує побудувати заводи в Східній і Південно-Східній Європі, як для виробництва вибухівки, так і боєприпасів".

Повідомляли також, що Rheinmetall побудує у Болгарії два заводи для виробництва пороху, артилерійських снарядів та безпілотників.

Взимку Rheinmetall і дві литовські державні компанії: підприємство енергетичної групи Epso-G Invest і збройовий завод у Гірайті – підписали угоду про створення спільного підприємства, що буде реалізовувати проєкт заводу з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів, попередня вартість якого становить 260 млн євро.

Також писали, що Rheinmetall закликає до швидшого розвитку франко-німецького танкового проєкту MGCS.