Немецкий оружейный концерн Rheinmetall изготовит для Украины мобильные антидроновые системы Skyranger, поставки должны начаться еще в этом году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью ZDF сказал руководитель Rheinmetall Армин Паппергер.

Паппергер сообщил, что уже до конца этого года Украина начнет получать мобильные системы защиты от беспилотников Skyranger. Он анонсировал подписание соответствующего контракта на сотни миллионов евро в эту среду, 10 сентября, на ярмарке ОПК в Лондоне.

Системы Skyranger можно устанавливать на различные шасси, например танки Leopard.

"Каждая система может покрывать площадь 4х4 километра, обеспечивая возможность действовать без угрозы БПЛА. Под этим я имею в виду, что все беспилотники будут уничтожены", – сказал Паппергер, добавив, что такие возможности крайне необходимы Украине в текущей ситуации.

Напомним, Rheinmetall открыл вблизи Ганновера крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов.

Сообщалось также, что Rheinmetall построит в Болгарии два завода для производства пороха, артиллерийских снарядов и беспилотников.

Читайте также: Перевооружение вместе с Европой: как Украина привлекает западные инвестиции в "оборонку".