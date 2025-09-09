У Франції у середу пройде масштабний страйк

У Франції 10 вересня очікуються страйки та демонстрації за участі десятків тисяч людей.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Масштабні протести "Блокуємо все", анонсовані профспілками ще в кінці літа, охоплять багато французьких міст у середу 10 вересня.

Очільник МВС Брюно Ретайо повідомив, що на акціях прогнозують до 100 тисяч учасників – що, за його словами, менший масштаб, аніж початково очікували.

У зв’язку з демонстраціями на вулиці виведуть близько 800 тисяч співробітників поліції та жандармерії. Також будуть чергувати близько 30 гелікоптерів, безпілотники, водомети та бронемашини.

Міністр зазначив, що такі ресурси задіюють для протидії "організованим групам, що прагнуть насильства".

Протести відбудуться на тлі загострення політичної кризи через "самогубство" уряду Франсуа Байру.

Прем’єр, нагадаємо, сам ініціював голосування за довіру уряду на тлі необхідності ухвалювати непопулярні рішення для скорочення дефіциту бюджету "через голову парламенту" – та не пережив його.

Тепер президент Емманюель Макрон має або призначити нового прем’єра, або розпустити Національну асамблею. Він оголосив, що планує визначитися з кандидатурою наступника Байру найближчими днями.

Усе про відставку уряду Франції та наслідки цього для України – у відеоблозі "ЄвроПравди".