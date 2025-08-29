Французькі профспілки закликають до загальнонаціонального страйку через "жахливий" бюджет

У Франції профспілки закликали до загальнонаціонального страйку 18 вересня на тлі поглиблення політичної кризи перед голосуванням за вотум довіри уряду, яке може призвести до його відставки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Міжпрофспілкова група закликала до "масштабного дня страйків і протестів", висловлюючи розчарування запропонованими прем'єр-міністром Франсуа Байру скороченнями витрат.

"Цей жахливий проєкт бюджету повинен бути відхилений. Запропоновані бюджетні заходи безпрецедентні за своєю жорстокістю", – заявила глава профспілки CFDT Маріліз Леон після зустрічі профспілок у п'ятницю.

На думку голови профспілки CGT Софі Біне, протести необхідні, щоб змусити уряд прислухатися до "соціальних вимог".

Тим часом антиурядова кампанія під назвою "Bloquons tout" ("Блокуємо все"), підтримувана лівими, закликала до окремого загальнонаціонального страйку 10 вересня.

CGT підтримає цей рух, організувавши страйки, заявила Біне.

Несподіване рішення Байру провести голосування щодо довіри до його уряду 8 вересня знову поставило Францію на межу політичного паралічу, що загрожує фінансовими та економічними потрясіннями.

Якщо Байру буде змушений піти у відставку, президент Франції Емманюель Макрон може обрати нового прем'єра або вирішити розпустити парламент і провести вибори.

За даними опитувань, більшість французів бажають премʼєру провалу в парламенті.

