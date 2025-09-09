Во Франции в среду пройдет масштабная забастовка

Во Франции 10 сентября ожидаются забастовки и демонстрации с участием десятков тысяч человек.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Масштабные протесты "Блокируем все", анонсированные профсоюзами еще в конце лета, охватят многие французские города в среду, 10 сентября.

Глава МВД Брюно Ретайо сообщил, что на акциях прогнозируют до 100 тысяч участников – что, по его словам, меньший масштаб, чем первоначально ожидалось.

В связи с демонстрациями на улицы выведут около 800 тысяч сотрудников полиции и жандармерии. Также будут дежурить около 30 вертолетов, беспилотники, водометы и бронемашины.

Министр отметил, что такие ресурсы задействуют для противодействия "организованным группам, стремящимся к насилию".

Протесты состоятся на фоне обострения политического кризиса из-за "самоубийства" правительства Франсуа Байру.

Премьер, напомним, сам инициировал голосование за доверие правительству на фоне необходимости принимать непопулярные решения для сокращения дефицита бюджета "через голову парламента" – и не пережил его.

Теперь президент Эмманюэль Макрон должен либо назначить нового премьера, либо распустить Национальную ассамблею. Он объявил, что планирует определиться с кандидатурой преемника Байру в ближайшие дни.

Все об отставке правительства Франции и последствиях этого для Украины – в видеоблоге "ЕвроПравды".