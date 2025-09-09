Аеропорт Вільнюса зупиняв роботу через нерозпізнаний об’єкт з Білорусі

У вівторок вранці в аеропорту Вільнюса були тимчасово припинені польоти у зв'язку з процедурами безпеки через нерозпізнаний об’єкт, що летів з Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

Як повідомив Національний центр управління кризами, Військово-повітряні сили Литовської армії відстежували на радарах нерозпізнаний об'єкт, який рухався з Білорусі в бік Литви.

Сигнал також на короткий час був зафіксований підрозділами наземної протиповітряної оборони, проте без візуального контакту.

"Первинна оцінка служб – це могло бути метеорологічне явище, проте буде проведено детальне розслідування", – заявляє Національний центр управління кризами.

Центр зазначив, що пасажирам для уточнення часу запланованих рейсів слід звертатися безпосередньо до авіакомпанії, у якої вони придбали квитки.

Минулого тижня рейси у Вільнюському аеропорту також були порушені через піднятий на замовлення компанії Teltonika дрон.

З цієї причини близько пів години у Вільнюсі не міг приземлитися літак, в якому летів президент Гітанас Науседа з Фінляндії.

Міністерство зв'язку заявляє, що зараз розглядається питання про розширення зон заборони польотів для безпілотників, щоб подібні інциденти не повторювалися.

Влітку в Литву влетіли два російські дрони Gerbera, один з яких мав кілька кілограмів вибухівки.

Нагадаємо, 31 серпня система GPS на борту літака президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн була заглушена на шляху до Болгарії. Влада країни підозрює, що це відбулося через втручання Росії.