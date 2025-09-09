Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанного объекта из Беларуси

Во вторник утром в аэропорту Вильнюса были временно приостановлены полеты в связи с процедурами безопасности из-за неопознанного объекта, летевшего из Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Как сообщил Национальный центр управления кризисами, Военно-воздушные силы Литовской армии отслеживали на радарах неопознанный объект, который двигался из Беларуси в сторону Литвы.

Сигнал также на короткое время был зафиксирован подразделениями наземной противовоздушной обороны, однако без визуального контакта.

"Первичная оценка служб – это могло быть метеорологическое явление, однако будет проведено детальное расследование", – заявляет Национальный центр управления кризисами.

Центр отметил, что пассажирам для уточнения времени запланированных рейсов следует обращаться непосредственно в авиакомпанию, у которой они приобрели билеты.

На прошлой неделе рейсы в Вильнюсском аэропорту также были нарушены из-за поднятого по заказу компании Teltonika дрона.

По этой причине около получаса в Вильнюсе не мог приземлиться самолет, в котором летел президент Гитанас Науседа из Финляндии.

Министерство связи заявляет, что сейчас рассматривается вопрос о расширении зон запрета полетов для беспилотников, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Летом в Литву влетели два российских дрона Gerbera, один из которых имел несколько килограммов взрывчатки.

Напомним, 31 августа система GPS на борту самолета президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен была заглушена по пути в Болгарию. Власти страны подозревают, что это произошло из-за вмешательства России.