Укр Рус Eng

Очільник МЗС Естонії відреагував на злочин Росії у Яровій

Новини — Вівторок, 9 вересня 2025, 14:03 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Естонії обурився російським ударом по селу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій, внаслідок якого загинули понад 20 цивільних.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X, відреагувавши на допис українського колеги Андрія Сибіги. 

Від імені естонського народу Маргус Тсахкна висловив співчуття близьким загиблих внаслідок російського удару у Яровій. 

"Бити по цивільних, коли вони очікують на отримання своїх пенсій – шокуючий прояв негуманності з боку Путіна і його війська. Давно минув час, коли перед ним можна було стелити червоний килим", – заявив Тсахкна, натякаючи на урочистий прийом очільника Кремля на Алясці. 

"Міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію до нестерпного рівня та продовжувати непохитну підтримку України у її боротьбі задля захисту свого народу і свободи", – наголосив міністр закордонних справ Естонії.

Нагадаємо, вдень 9 вересня стало відомо, що російські військові скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині у момент роздачі пенсій мирним мешканцям. Внаслідок удару загинула 21 людина. 

Очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив партнерам про випадок та закликав до рішучої реакції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Естонія
Реклама: