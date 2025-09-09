Очільник МЗС Естонії відреагував на злочин Росії у Яровій

Міністр закордонних справ Естонії обурився російським ударом по селу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій, внаслідок якого загинули понад 20 цивільних.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X, відреагувавши на допис українського колеги Андрія Сибіги.

Від імені естонського народу Маргус Тсахкна висловив співчуття близьким загиблих внаслідок російського удару у Яровій.

"Бити по цивільних, коли вони очікують на отримання своїх пенсій – шокуючий прояв негуманності з боку Путіна і його війська. Давно минув час, коли перед ним можна було стелити червоний килим", – заявив Тсахкна, натякаючи на урочистий прийом очільника Кремля на Алясці.

"Міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію до нестерпного рівня та продовжувати непохитну підтримку України у її боротьбі задля захисту свого народу і свободи", – наголосив міністр закордонних справ Естонії.

Нагадаємо, вдень 9 вересня стало відомо, що російські військові скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині у момент роздачі пенсій мирним мешканцям. Внаслідок удару загинула 21 людина.

Очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив партнерам про випадок та закликав до рішучої реакції.